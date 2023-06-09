Германия увеличилась на 8,2 метра

Так произошло и в Германии – страна формально увеличилась на 8 метров. Все из-за реки, рельеф которой изменился с годами.

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На юго-западе Германии, а точнее – в федеральной земле Баден-Вюртемберг, граница со Швейцарией проходит по реке Рейн. На немецком берегу расположен симпатичный курортный городок Бад-Зеккинген. Соединяет берега необычный мост длиной 203,7 метра – самый длинный крытый деревянный мост в Европе. Он был построен в XVI веке, выглядел примерно так же, как сейчас, хотя несколько раз и ремонтировался после разрушений.

Власти ФРГ и Швейцарии уже давно пытались подписать договор об окончательном установлении государственной границы. Дело в том, что еще в 1808 году границу по Рейну провели исходя из измерений глубочайших донных участков, но впоследствии из-за течения рельеф дна изменился, и этот критерий устарел.

Остров Фридолин / Фото Wladyslaw Sojka

В районе Бад-Зеккингена решили не ждать, пока будет подписан новый немецко-швейцарский договор, и установили новую границу уже сейчас, переместив пограничный указатель на мосту.

Ранее по мосту со стороны Германии до швейцарской границы нужно было пройти 102 метра, а сейчас – 110 метров. Да, формально территория ФРГ увеличилась. Последняя, кстати, получила и новый остров – Фридолин – который раньше страны делили пополам.