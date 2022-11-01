З 1 листопада в Польщі діятимуть нові правила щодо техогляду авто

Відсьогодні, 1 листопада 2022 року в Польщі почали діяти нові правила для автомобілістів. Відповідно до нововведень, технічний огляд транспортних засобів стане більш поглибленим. Однак стосується це не всіх власників машин.

Так, згідно з наказом Міністерства інфраструктури щодо обов’язкових технічних оглядів транспортних засобів, діагности зобов’язані перевірити роботу системи eCall. Щоправда, зміни, які набули чинності 1 листопада 2022 року, стосуватимуться лише деяких нових автомобілів.

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Що таке система eCall

eCall використовується в автомобілях по всьому ЄС. Система автоматично набирає номер екстреної допомоги 112 у разі серйозної аварії. Її також можна запустити вручну, натиснувши відповідну кнопку. Вона працює в усіх країнах Європи і незалежно від місця розташування підключається до найближчої мережі й повідомляє центр екстреної допомоги.

Система також надсилає мінімально необхідний набір даних (точне місце розташування, час аварії, реєстраційний номер автомобіля та напрямок руху). Це дозволяє екстреним службам оцінити ситуацію та вжити відповідних заходів.

Система eCall повинна бути встановлена ​​на кожну нову модель автомобіля, виготовлену після 31 березня 2018 року.

Автомобільна система eCall / Фото youtube

Що включатиме перевірка eCall під час техогляду

Міністерство інфраструктури Польщі внесло зміни до технічного огляду авто. Відтак, з 1 листопада 2022 року діагности, серед іншого, перевірятимуть роботу і системи eCall в нових автомобілях M1 і N1.

Машини– це механічні транспортні засоби, призначені та виготовлені переважно для перевезення пасажирів та їхнього багажу, які мають не більше 8 місць, крім водія. Автомобілі категорії– це механічні транспортні засоби, призначені та виготовлені переважно для перевезення вантажів, максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни.

На станції діагностики водіїв розпитають про систему автоматичного виклику екстреної допомоги. Спеціалісти повинні перевірити, чи оснащений автомобіль eCall. Крім цього, під час техогляду за можливості перевірять, чи справна кнопка SOS.