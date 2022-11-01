Так, согласно приказу Министерства инфраструктуры касаемо обязательного технического осмотра транспортных средств, диагносты обязаны проверить работу системы eCall . Правда, изменения, которые вступили в силу 1 ноября 2022, будут касаться только некоторых новых автомобилей.

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Что такое система eCall

eCall используется в автомобилях по всему ЕС. Система автоматически набирает номер экстренной помощи 112 в случае серьезной аварии . Ее можно запустить вручную, нажав соответствующую кнопку. Она работает во всех странах Европы и, независимо от местоположения, подключается к ближайшей сети и сообщает центр экстренной помощи.

Система также отправляет минимально необходимый набор данных (точное местоположение, время аварии, регистрационный номер автомобиля и направление движения). Это позволяет экстренным службам оценить ситуацию и принять соответствующие меры.

Система eCall должна быть установлена ​​на каждую новую модель автомобиля, изготовленную после 31 марта 2018 года.

Автомобильная система eCall / Фото youtube

Что будет включать проверка eCall во время техосмотра

Министерство инфраструктуры Польши внесло изменения в технический осмотр авто. Следовательно, с 1 ноября 2022 диагносты, среди прочего, будут проверять работу и системы eCall в новых автомобилях M1 и N1.

К слову! Машины М1 – это механические транспортные средства, предназначенные и изготовленные преимущественно для перевозки пассажиров и их багажа, не более 8 мест, кроме водителя. Автомобили категории N1 – это механические транспортные средства, предназначенные и изготовленные преимущественно для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.