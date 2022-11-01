Так, согласно приказу Министерства инфраструктуры касаемо обязательного технического осмотра транспортных средств, диагносты обязаны проверить работу системы eCall. Правда, изменения, которые вступили в силу 1 ноября 2022, будут касаться только некоторых новых автомобилей.
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Что такое система eCall
eCall используется в автомобилях по всему ЕС. Система автоматически набирает номер экстренной помощи 112 в случае серьезной аварии. Ее можно запустить вручную, нажав соответствующую кнопку. Она работает во всех странах Европы и, независимо от местоположения, подключается к ближайшей сети и сообщает центр экстренной помощи.
Система также отправляет минимально необходимый набор данных (точное местоположение, время аварии, регистрационный номер автомобиля и направление движения). Это позволяет экстренным службам оценить ситуацию и принять соответствующие меры.
Система eCall должна быть установлена на каждую новую модель автомобиля, изготовленную после 31 марта 2018 года.
Автомобильная система eCall / Фото youtube
Что будет включать проверка eCall во время техосмотра
Министерство инфраструктуры Польши внесло изменения в технический осмотр авто. Следовательно, с 1 ноября 2022 диагносты, среди прочего, будут проверять работу и системы eCall в новых автомобилях M1 и N1.
На станции диагностики водителей расспросят о системе автоматического вызова экстренной помощи. Специалисты должны проверить, оснащен ли автомобиль eCall. Кроме того, во время техосмотра по возможности проверят, исправна ли кнопка SOS.