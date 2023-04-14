У Таїланді закривають острів з найкрасивішими пляжами у світі: що стало причиною

Країна прийняла рішення активізувати зусилля зі збереження тендітної екосистеми крихітного острова Кардан (провінція Чанг). До слова, напередодні саме цей острів очолив рейтинг складений World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами 2023 року.

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Як повідомив глава Національного парку Хат Чао Май Пріт Нарасріт, який розташований на території острова, він буде залишатися закритим для туристів чотири місяці на рік – з 1 червня по 30 вересня.

Таке рішення влада країни ухвалила після того, як острів назвали місцем з найкращими пляжами 2023-го.

Але незалежно від присудженої нагороди, кожен робитиме все можливе, щоб захистити острів. Національний парк Хат Чао Май тепер приділятиме більше уваги правилам, щоб зберегти красу нашого довкілля,

– сказав глава парку.

Водночас туристам й надалі раді на острові, але вони повинні докладати зусиль, щоб зберегти його унікальну екосистему, зокрема коралові рифи та морське життя.

Острів Кардан буде закритий впродовж 4 місяців на рік / Фото Nation Thailand​

Острів Кардан: головне

Острів площею близько 2,5 квадратних кілометрів розташований за 10 кілометрів від узбережжя провінції Чанг в Андаманському морі.

Він відомий своїми пляжами з білим піском, оточеними пальмами, а його неглибокі прозорі води приваблюють любителів снорклінгу. Одна сторона острова славиться своїми захопливими сходами сонця, а інша – не менш мальовничими заходами.

Мальовничі пейзажі острова Кардан / Фото Nation Thailand​