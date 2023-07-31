Хвилі до 3-х метрів: у Таїланді заборонили купатися на популярних пляжах

На Пхукеті забороняють купатися в морі. Рятувальники вже позначили кілька дуже популярних пляжів червоним прапором.

Туристам на Пхукеті заборонили плавати в морі на кілька днів. Ці обмеження пов'язані з попередженням про сильні дощі та височезні хвилі. Тому місцеві рятувальними постійно чергують на пляжах і вже позначили кілька з них червоними прапорами.

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Серйозна небезпека

Метеорологічний департамент Таїланду попереджає про значне погіршення погодних умов. З 30 липня по 2 серпня на острові Пхукет та в сусідніх провінціях Андаманського узбережжя очікуються сильні опади та посилення хвиль заввишки до 3-х метрів. Потужні зливи вже почалися в місті Ранонг, провінціях Пханг Нга та Крабі і в деяких місцях на острові Пхукет.

Через сильні дощі та суворі умови слід бути обережними. Вітрові хвилі у верхній частині Андаманського моря посилюватимуться, досягаючи 2 – 3 метрів заввишки. Всім суднам слід бути обережними і уникати судноплавства в зонах грозових дощів,

— попереджають метеорологи.

На західному узбережжі Пхукету на деяких пляжах встановили червоні прапори. Це означає, що купання заборонене. Відпочивальникам рекомендують заходити в море лише у зонах, позначених жовто-червоним прапором. Це показник того, що на цьому пляжі чергують рятувальники.

Перечекати негоду

Особливо сильно місцеві рятувальники просять не плавати серферів. Їх приваблюють високі хвилі. Буквально два дні тому на дуже популярному пляжі Патонг врятували одного такого екстремала. А вже наступної доби до групи інших рятувальників надійшло повідомлення про зникнення ще одного туриста на пляжі Свободи. Розпочалась пошуково-рятувальна операція, але її результати невідомі.

Тому рятувальники дуже просять перечекати негоду і не ризикувати життям. Краще замінити пляжний відпочинок поїздкою в інші цікаві місця на острові Пхукет: музеї, храми, ринки чи торгові центри.

7 найпоширеніших помилок туристів у Таїланді

Таїланд – один з найпопулярніших напрямків серед туристів з усього світу. Однак часто під час подорожі люди не враховують низку особливостей цієї країни, внаслідок чого можуть самі собі зіпсувати враження від відпочинку.

Американець Орайон Рей-Джонс, який 10 років прожив у Бангкоку – столиці Таїланду, помітив, що іноді іноземці не знають, як краще поводитися у тих чи інших ситуаціях. Чоловік сформулював 7 помилок, яких найчастіше припускаються туристи.

Він детально розповів, чому в Бангкоку не ходять пішки, не можна проявляти любов на публіці та заборонено лаяти королівську родину Таїланду. Матеріал можна прочитати за посиланням.