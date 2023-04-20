В Таїланді відклали введення збору на в'їзд для туристів: що трапилося

Таїланд вирішив відкласти запровадження свого нового податку на туризм. Влада країни дає мандрівникам трохи більше простору для бронювання авіаквитків та розміщення.

В Таїланді відклали введення збору на в'їзд для туристів

Спочатку уряд Таїланду планував запровадити туристичний податок у розмірі 300 батів (приблизно 8,72 долара США) для авіапасажирів і 150 батів для наземних мандрівників з 1 червня 2023 року. Це мало допомогти відродити індустрію туризму в країні, яка сильно постраждала від COVID-19.

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Однак авіакомпанії висловили занепокоєння щодо практичності коригування цін на квитки лише для іноземних туристів, оскільки розрізнення між іноземними відвідувачами, громадянами Таїланду та іноземними резидентами було б складним завданням.

Через цю критику міністр туризму та спорту Пхіфат Ратчакітпракарн оголосив про відстрочку програми на 3 місяці. Це, до речі, п'ята затримка.

Хоча відстрочка в першу чергу стосується авіамандрівників, представники готельної асоціації також рекомендують відкласти знижену плату за морські та наземні прибуття.

Коли на туристів чекає турподаток

Туристам не доведеться платити збори щонайменше до вересня 2023-го. Влада каже, що рішення пов'язане зі складностями контролю: поки не реалізовано систему поділу туристів від громадян королівства та експатів.

Нагадаємо, після введення нові правила поширюватимуться на всіх іноземців. Тим, хто прилітає до країни, доведеться додатково заплатити 300 бат (близько 8 євро). Для тих, хто в'їжджає землею або через морські пункти пропуску, сума буде вдвічі меншою.