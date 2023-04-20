В Таиланде отложили ввод сбора на въезд для туристов

Первоначально правительство Таиланда планировало ввести туристический налог в размере 300 батов (примерно 8,72 доллара США) для авиапассажиров и 150 батов для наземных путешественников с 1 июня 2023 года. Это должно было помочь возродить индустрию туризма в стране, сильно пострадавшей от COVID-19.

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Однако авиакомпании выразили обеспокоенность по поводу практичности корректировки цен на билеты только для иностранных туристов, поскольку различие между иностранными посетителями, гражданами Таиланда и иностранными резидентами было бы сложной задачей.

Из-за этой критики министр туризма и спорта Пхифат Ратчакитпракарн объявил об отсрочке программы на 3 месяца. Это, кстати, пятая задержка.

Хотя отсрочка, в первую очередь, касается авиапутешественников, представители гостиничной ассоциации также рекомендуют отложить пониженную плату за морские и наземные прибытия.

Когда туристов ждет турналог

Туристам не придется платить сборы как минимум до сентября 2023-го. Власти говорят, что решение связано со сложностями контроля: пока не реализована система разделения туристов от граждан королевства и экспатов.

Напомним, после введения новые правила будут распространяться на всех иностранцев. Прилетающим в страну придется дополнительно заплатить 300 бат (около 8 евро). Для въезжающих по земле или через морские пункты пропуска сумма будет вдвое меньше.