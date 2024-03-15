У Таїланді на острові Самуї у березні 2024 року викрили нелегальну косметологічну клініку. Її відкрили двоє росіян – пара.

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Так звану "клініку" обладнали у готелі. Стихійний заклад краси активно рекламували у соцмережах. Водночас деталей, як все працює, звичайно, не розкривали.

Чим займалися у клініці

Наголошують, що у клініці проводили різні несанкціоновані процедури. Зокрема, бралися навіть за ін'єкції тромбоцитів. Під час обшуку виявили:

контрольовані препарати;

вживане медичне обладнання.

Тепер росіяни постануть перед судом.

Шрі-Ланка виганятиме росіян

Довели росіяни вже й Шрі-Ланку. Країна припиняє видавати візи громадянам країни-агресорки. Тих, кого це стосується, просять негайно залишити територію Шрі-Ланки.

Росіян звинувачують у тому, що вони займаються незаконною підприємницькою діяльністю. Окрім того, громадяни країни-агресорки ухиляються від сплати податків, проводять нелегальні операції з валютою, керують транспортними засобами без документів.

Посол закликав росіян дотримуватися правил Шрі-Ланки й наголосив, що на території країни не діють закони Росії.

Окрім того, через росіян змінює правила в'їзду острів Балі. Тепер доведеться платити.