В країнах Азії фіксують небезпеку зростання захворювання на COVID-19. На тлі актуальної ситуації влада Таїланду вирішила відновити деякі вимоги щодо перетину кордону, які діяли з початку пандемії коронавірусу.

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Нові вимоги для в'їзду в Таїланд

Відтак, туристи, які планують перетнути кордон Таїланду, повинні мати сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19. Нові правила набирають чинності уже відсьогодні, 9 січня, і будуть діяти до 31 січня. Щоправда, ці вимоги актуальні не для усіх, а лише для тих, кому виповнилося 18 років.

Вимоги для іноземців, які прямуватимуть до Таїланду з 9 до 31 січня