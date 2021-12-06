Свято наближається: у Варшаві засяяла головна ялинка – казкові фото

У перший день зими у Варшаві запалили вогні головної ялинки Польщі. На церемонії був присутній мер міста Рафал Тшасковський, який і увімкнув ілюмінацію.

Тшасковський наголосив, що у таку холодну пору року людям важливо дати промінчик надії.

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Вогні головної ялинки міста традиційно запалили на Замковій площі у Старому Місті.

Я знаю, що багато хто з нас стурбований пандемією, високими цінами та пітьмою, яка швидко настає у грудні. Тому ми хочемо дати вам трохи надії на Різдво. Нехай ця варшавська різдвяна ялинка буде символом надії на те, що світло прийде після темряви, сонце – після бурі, а радість – після біди,

– сказав мер Варшави.

Він наголосив, що будь-яку темряву можна висвітлити хорошим світлом. Також Тшасковський побажав цього не лише на Різдво.



Ілюмінацію увімкнув мер Варшави Рафал Тшасковський / Фото The Warsaw

Що відомо про ялинку, що дає надію

Головна ялинка Варшави на Замковій площі у Старому Місті штучна і має висоту 27 метрів та діаметр приблизно 10 метрів. На її збирання пішло кілька днів. Прикрасили різдвяну красуню майже 400 іграшками. Це – золоті та червоні кулі різного діаметру.

Поруч із ялинкою встановили різдвяні інсталяції – "продавець повітряних куль" та "шарманщик з Варшави", які тішать жителів та гостей Варшави вже не перший рік.

У Варшаві засяяла головна ялинка / Фото Warszawa nasze miasto

Різдвяний поїзд вже на рейках

Також 1 грудня на маршрут виїхав урочисто прикрашений поїзд метро. Його легко впізнати за синіми та червоними зимовими візерунками та яскравими вогнями. Він працюватиме по черзі на обох лініях – M1 та M2 – до 6 січня.



На маршрут виїхав урочисто прикрашений поїзд метро / Фото The Warsaw

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