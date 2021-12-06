Тшасковский подчеркнул, что в такое холодное время года людям важно дать лучик надежды.

Важно Получение карты побыта в Польше: каких ошибок следует избегать, чтобы ускорить процесс

Огни главной елки города традиционно зажгли на Замковой площади в Старом Городе.

Я знаю, что многие из нас озабочены пандемией, высокими ценами и тьмой, которая быстро наступает в декабре. Поэтому мы хотим дать вам немного надежды на Рождество. Пусть эта варшавская рождественская елка будет символом надежды на то, что свет придет после тьмы, солнце – после бури, а радость – после беды,

– сказал мэр Варшавы.

Он подчеркнул, что любую тьму можно осветить хорошим светом. Также Тшасковский пожелал этого не только к Рождеству.



Иллюминацию включил мэр Варшавы Рафал Тшасковский / Фото The Warsaw

Что известно о елке, дающей надежду

Главная елка Варшавы на Замковой площади в Старом Городе искусственная и имеет высоту 27 метров и диаметр примерно 10 метров. На ее сборку ушло несколько дней. Украсили рождественскую красавицу почти 400 игрушками. Это – золотые и красные шары разного диаметра.

Рядом с елкой установили рождественские инсталляции – "продавец воздушных шаров" и "шарманщик из Варшавы", которые радуют жителей и гостей Варшавы уже не первый год.

В Варшаве засияла главная елка / Фото Warszawa nasze miasto

Рождественский поезд уже на рельсах

Также 1 декабря на маршрут выехал торжественно украшенный поезд метро. Его легко узнать по синим и красным зимним узорам и ярким огням. Он будет работать поочередно на обеих линиях – M1 и M2 – до 6 января.



На маршрут выехал торжественно украшенный поезд метро / Фото The Warsaw

Какой будет главная елка Украины на Новый год 2022: смотрите видео