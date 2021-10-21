Встановлення ілюмінацій розпочнеться в листопаді. Святковими вогниками польське місто засяє у суботу, 27 листопада.

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Детальніше про різдвяну ілюмінацію у Кракові

Різдвяно-новорічними прикрасами Кракова стануть візерунки, натхненні іконографією гобеленів із колекції Вавельського королівського замку.



Ілюмінації матимуть форми цікавих тварин. Освітлення буде виконане у золотих та срібних відтінках. Ці кольори символізуватимуть золоті та срібні нитки, якими брюссельські майстри плели гобелени.

На центральній площі Кракова традиційно оздоблять живу ялинку. Її висота складе мінімум 15 метрів. На верхівці дерева розмістять об'ємну зірку білого кольору.

Загальна вартість проєкту прикрашання міста складає близько 4,5 мільйона злотих (понад 30 мільйонів гривень).

Помилуватися цією святковою атмосферою жителі та туристи міста зможуть до кінця січня.