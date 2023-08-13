Веселощі та масовий пікнік на пляжі: як італійці святкують Феррагосто

У серпні італійці чекають найбільшого літнього фестивалю Феррагосто. Якщо ви в цей час будете в Італії, не пропустіть це масштабне дійство.

Серпневе свято Феррагосто раніше завершувало сезон великих літніх робіт. Саме у серпні офіційний сезон відпусток в Італії. І коли туристи масово їдуть до Венеції та Риму, італійці мчать до моря.

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Як італійці святкують Феррагосто

В цей спекотний час чимало італійських компаній навіть закриваються на кілька тижнів. Кульмінація літнього відпочинку – 15 серпня, адже саме в цей день святкують національне свято – Феррагосто.

Фестиваль проходить в розпал літа. Це свято з давньоримською історією походить від Feriae Augusti – фестивалю імператора Августа. У ньому поєдналися християнські та язичницькі традиції.

Найпопулярніший спосіб відсвяткувати Феррагосто – це втекти на пляж. Чимало сімей їдуть до узбережжя на весь серпень, а 15 числа відбуваються масові святкування. У цей день заведено влаштовувати барбекю на пляжі з родиною та друзями. Це свято унікальне тим, що всі італійці, від мільйонерів до простих робітників, святкують його разом.

Ця традиція бере свій початок ще з часів фашистського режиму в Італії. У 1920-х роках влада організовувала у дні Феррагосто екскурсії на пляж. В цей час діяли спеціальні пільгові поїздки залізницею до моря, щоб навіть робітничий клас міг дозволити собі подорож. Оскільки такі екскурсії не передбачали харчування, стало звичаєм брати з собою ланч.

Головна традиція Феррагосто – пікнік на пляжі / Unsplash

Італія в серпні

Донедавна майже всі магазини та промислові підприємства в Італії закривались у серпні. В цей час італійці масово їхали до моря. Зараз компанії обмежуються вихідними приблизно до двох тижнів.

Колись було складно знайти відкритий ресторан під час Феррагосто, але зараз це не так. Кафе, ресторани та бари зазвичай залишаються відкритими і радо приймають мандрівників. Більшість головних туристичних пам'яток також працюють, включаючи галерею Уффіці у Флоренції та Герцогський палац у Венеції. Одним із небагатьох винятків є музеї Ватикану, які 15 серпня закривають.

Деякі міста в серпні навпаки посилюють туристичну привабливість. Рим та Болонья, наприклад, встановлюють кінотеатри просто неба. У місті Барі, що в Апулії, в цей час проходить джазовий фестиваль, а в Мачераті – оперний.

Але деякі труднощі можуть спіткати вас на дорогах у період Феррагосто. Трафік в цей час дуже насичений, адже люди масово їдуть до моря.