У Празі погасять головну ялинку країни на знак солідарності з Україною

На знак солідарності з Україною мегаполіси світу вимкнуть на своїх головних площах традиційні різдвяні вогні. Прага також візьме участь в акції.

Світло для України

Так, сьогодні ввечері, 21 грудня, Прага приєднається до міжнародної акції "Світло для України". У її рамках на Староміській площі о 19:40 на хвилину погасять гірлянди на головній ялинці Чехії. Дату для проведення такої ініціативи обрали не випадково. 21 грудня – день зимового сонцестояння і найтемніший день в році.

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Потім прозвучить аудіозвернення українського президента Володимира Зеленського до європейців із закликом взяти участь у зборі коштів на генератори, щоб допомогти українцям пережити зиму,

– прокоментував програму акції мер Праги Зденек Гржиб.

Головна ялинка Чехії / Фото Lidovky

Минулого тижня Прага вже відправила 626 дизельних обігрівачів і 18 електростанцій для допомоги людям в Києві та Миколаєві.

"Світло для України" – ініціатива Міністерства закордонних справ України. Ця акція повинна привернути увагу світової спільноти до катастрофічного стану, в якому опинилися жителі України через цілеспрямовані російські атаки по енергетичній інфраструктурі країни.

До слова, щоб висловити підтримку, у Кракові також на хвилину вимикатимуть ілюмінації протягом 12 днів. Деталі читайте за посиланням!