Свет для Украины

Так, сегодня вечером, 21 декабря, Прага присоединится к международной акции "Свет для Украины". В ее рамках на Староместской площади в 19:40 в минуту погасят гирлянды на главной елке Чехии. Дату для проведения такой инициативы выбрали неслучайно. 21 декабря – день зимнего солнцестояния и самый темный день в году.

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Затем прозвучит аудиообращения украинского президента Владимира Зеленского к европейцам с призывом принять участие в сборе средств на генераторы, чтобы помочь украинцам пережить зиму,

– прокомментировал программу акции мэр Праги Зденек Гржиб.

Главная елка Чехии / Фото Lidovky

На минувшей неделе Прага уже отправила 626 дизельных обогревателей и 18 электростанций для помощи людям в Киеве и Николаеве.

"Свет для Украины" – инициатива Министерства иностранных дел Украины. Эта акция должна привлечь внимание мирового сообщества к катастрофическому положению, в котором оказались жители Украины из-за целенаправленных российских атак по энергетической инфраструктуре страны.

Кстати, чтобы выразить поддержку, в Кракове также на минуту будут выключать иллюминации в течение 12 дней. Подробности читайте за ссылкой!