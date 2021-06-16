Наразі особи, які приїжджають в Чехію з країн з високим ризиком розповсюдження хвороби, повинні показувати на кордоні негативний результат тестування на COVID-19. Відповідна вимога Міністерства охорони здоров'я Чехії діє з 28 травня.

Схоже Відкриття ресторанів, масові заходи та очне навчання: підсумки карантинних послаблень у Польщі

Рішення суду

Празький суд визначив, що тест не може бути обов'язковим для людей, які в'їжджають до країни індивідуальним транспортом, зокрема, автомобілем.

Обов'язкове тестування є обмеженням права на в'їзд у Чеську Республіку, яке гарантується Хартією основних прав та свобод,

– мовиться у рішенні суду.

Суддя Штепан Виборни зазначив, що мета захисту здоров'я населення країни може бути досягнута дещо іншими, "м'якшими" методами.

Однак вимога пред'явлення тесту для мандрівників, які перетинають кордон літаком, автобусом або ж потягом, поки залишається.

Згідно з постановою суду, ризик зараження осіб, які в'їжджають в країну на особистому транспорті, є мінімальним. Тим паче, протягом 5 днів турист все одно повинен ізолюватись та здати тест уже на території республіки. Судом встановлено, що така вимога є достатньою.

В'їжджати на територію Чехії власним авто можна буде без тесту / Фото Unsplash