Cтудент здійснив дитячу мрію й купив острів "буквально за копійки"

На щастя, мріям все-таки властиво здійснюватися. У той час, коли його однокурсники купляли автомобілі, 24-річний студент Олівер Рассел вирішив придбати власний острів.

Вперше Олівер та його кохана Хелена Томашевська потрапили на острів у зимовий період. Тоді місцина була вкрита густим шаром снігу. Пара пройшла чималу відстань пішки, а тоді зробила "привал". Олівер та Хелена розпалили багаття й почали смажити сосиски.

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Маленький пікнік дуже сподобався й молоді люди відчули: це місце має стати їхнім. Рассел зауважив, що його охопив мир і спокій.

Скільки коштував острів

Повернувшись до Гельсінкі, Олівер звернувся до агента з нерухомості. Той зауважив, що на омріяний острів вже роками не ступала людська нога. Придбати його можна. І ціна – доволі демократична – 36 тисяч доларів (1 476 000 гривень).



Маленький острів став здійсненою мрією / Bussines Insider

Рішення про покупку Олівер ухвалив негайно. Хелена підтримала його у цьому. Тим часом рідні та друзі поставилися до ідеї дуже скептично. Вони нагадали, що ні Олівер, ні Хелена, які мріють побудувати на острові дім та сауну, не мають жодних будівельних навичок. Однак молодих людей це не лякає.

Більшість людей говорили: "Що ви робите? Навіщо ви це робите? Це здається якимось божевіллям. Але я відчуваю, що мені пощастило,

– зізнався Олівер.

Наразі вони з Хеленою вже встановили на озері великий намет. А всі припаси доставляють човном. Це – тільки початок грандіозної історії.