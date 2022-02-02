Стріляв в охоронців на вокзалі гумовими кулями: українцю в Польщі загрожує арешт

Поліція міста Лодзь затримала громадянина України. Чоловік спричинив стрілянину на залізничній станції "Лодзь – Фабрична".

Інцидент стався 27 січня. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

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Деталі інциденту

На сайті місцевої поліції розповіли, що одна з пасажирок на вокзалі помітила чоловіка, який лежав на підлозі. Жінка повідомила про це двох охоронців станції.

Коли працівники вокзалу наблизилися до лежачого чоловіка, той раптово дістав пістолет та почав стріляти в охоронців. Після цього невідомий нападник утік.

В кімнаті моніторингу на залізничній станції перебували двоє поліцейських. Коли охоронці дали їм сигнал, ті побігли за зловмисником. Наздогнати його змогли за межами будівлі.

За словами правоохоронців, затриманий поводився дуже агресивно. Він відмовлявся виконувати накази поліцейських, кричав та виривався. Проте, поліцейські змогли приборкати його лють.

Агресивним чоловіком виявився 32-річний громадянин України. Поліція вилучила у нього пістолет і гумову кулю діаметром 1 сантиметр. Варто зауважити, що якби така куля влучила у людину, то могла б спричинити поранення.

Тепер українцю загрожує до трьох років ув'язнення.