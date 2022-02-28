Скористатися медичними послугами зможуть навіть незастраховані особи. Українців пообіцяли підтримувати по обидва боки кордону.

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Детальніше про ініціативу польської мережі приватних медичних закладів

Екстрену медичну допомогу людям, які прибувають з України, будуть надавати у 13 локаціях мережі Luxmed. Для цього створили спеціальну польсько-українську гарячу лінію. Вона працює щодня з 9:00 по 17:00. Звертатися потрібно за номером телефону 22 45 87 007. Також можна писати листи на адресу електронної пошти ua.kontakt@luxmed.pl. Людей безкоштовно консультуватимуть спеціалісти. Якщо є потреба, можна отримати лікування у шпиталі. Допомагатимуть з лікуванням також серйозних захворювань, як-от онкологія, діаліз та інші.

Медичні працівники Luxmed повідомили, що з усім необхідним обладнанням перебувають у безпосередній близькості до кордону. Тому здатні забезпечити вчасну допомогу біженцям у цих зонах.

Крім того, мережа пообіцяла брати учать у підтримці переміщення родин працівників з території України до Польщі, зокрема надавати правову, логістичну та фінансову допомогу.

Українські лікарі, які працюють у Польщі, безперервно контактують з колегами в Україні. Ми надаватимемо реальну та необхідну для рятування життя та здоров'я матеріальну та технічну підтримку лікарням, які діють на території конфлікту,

– наголосили в Luxmed.

Розглядається можливість створення додаткових робочих місць для громадян України. Це стосується як лікарів, так і медсестер та молодшого персоналу, а також адміністративних працівників.

Крім того, мережа оголосила про партнерство з організацією "Польська гуманітарна акція". Це одна з найстарших та найавторитетніших благодійних організацій.

Турбота, відповідальність і відвага – це ті цінності, якими ми керуємося щодня в роботі. Сьогодні ми хочемо це особливо підкреслити, виражаючи солідарність з українським народом,

– додали у Luxmed.

Серед іншого, медики проводитимуть вебінари. Корисною інформацією ділитимуться психологи та юристи українською та польською мовами.

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