Туристи намагалися врятувати: легендарний Стоунхендж пережив атаку

Двоє так званих "екоактивістів" зі Just Stop Oil напали на древній Стоунхендж. Легендарну локацію, яка пережила тисячі років, залили помаранчевою фарбою.

Варто зауважити, що до каменів Стоунхенджу заборонено навіть торкатися. Іноді туристи порушують це правило, однак їх зупиняють охоронці величного місця або й самі відвідувачі. Доки тисячі людей роблять все можливе, аби зберегти Стоунхендж, знаходяться й ті, хто намагається його зруйнувати, прикриваючись за благородною метою.

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Стоунхендж залили помаранчевою фарбою

Кадри, як так звані екоактивісти обливають Стоунхендж помаранчевою фарбою, облетіли весь світ. Люди шоковані та обурені. Відомо, що участь у варварській акції взяли двоє: 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч та 73-річний чоловік на ім'я Раджан Найду. Обоє представляють Just Stop Oil – кліматичний рух, який більше руйнує, аніж вберігає.

Туристи, які саме милувалися Стоунхенджем, намагалися відтягнути "екоактивістів" від древніх каменів. Однак нічого не вийшло. Лінч та Найду заявили, що фарба – начебто на основі кукурудзяного борошна й не завдасть суттєвої шкоди Стоунхенджу.



Представники Just Stop Oil атакували Стоунхендж / Скриншот з відео

У Just Stop Oil заявили, що метою "акції" є домогтися, аби уряд Великої Британії погодив з іншими державами план припинення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля (це має статися вже 2030 року). "Екоактивісти" додали, що це допоможе природі, яку й вшановують у Стоунхенджі. Варто зауважити, що руйнування не є способом зберегти щось.