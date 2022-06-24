Стоматологічні послуги в Польщі: які ціни в клініках та як українцям не платити за лікування

Українці в Польщі стикаються з потребою відвідати стоматолога. Ці послуги там не з дешевих. Які орієнтовні ціни в приватних клініках та як отримати безкоштовне лікування – розповідаємо далі.

Стоматологічне лікування в Польщі – якісне, а тому коштує чимало. Однак це не проблема для офіційно працевлаштованих поляків, що регулярно сплачують обов'язкове медичне страхування. Для власників страхового поліса деякі з послуг у стоматологічних кабінетах доступні безкоштовно.

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Право отримати такі ж безкоштовні послуги, які і громадяни Польщі, мають і біженці з України, що оформили номер PESEL та перебувають в країні легально.

Безкоштовна стоматологічна допомога українцям в Польщі

У рамках допомоги українським біженцям, по всій Польщі працює понад 300 стоматологічних кабінетів, де лікують наших громадян абсолютно безкоштовно. Але слід зауважити, що перелік послуг, за які не потрібно платити, визначають безпосередньо власники клініки.

Зазвичай безкоштовно приймають пацієнтів при невідкладних станах (наприклад, гострий зубний біль).

Приблизні ціни у приватних клініках

ціна за консультацію стоматолога складає від 100 до 200 злотих (700 – 1400 гривень);

пломбування обійдеться від 200 злотих і вище (від 1400 гривень);

за лікування каналу зуба доведеться заплатити від 350 злотих (2450 гривень);

видалення зуба обійдеться мінімум у 200 злотих (1400 гривень), не враховуючи рентгену, консультації, препаратів тощо;

за відбілювання зубів потрібно віддати приблизно 500 злотих (3500 гривень);

Повний список клінік, де надають безкоштовні стоматологічні послуги українцям, доступний за посиланням

Окремо платити доведеться за наркоз і знеболювання під час процедур.

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Перед візитом до стоматолога в Польщі, як і в багатьох інших країнах, необхідно спочатку зателефонувати і попередньо записатися.