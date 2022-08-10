Українці запустили в Польщі благодійний сайт, де біженці можуть знайти для себе необхідні речі

Громадяни України, які через війну опинилися в Польщі, й надалі потребують матеріальної допомоги. А новий український стартап саме спрямований задовольнити частину таких потреб наших біженців за кордоном.

Мовиться про стартап Lalafo, який однойменна українська компанія запустила в Польщі. Основна місія доброї ініціативи – "поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги біженцям".

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Перед створенням онлайн-платформи фахівці провели опитування й з'ясували, що біженці з України й надалі потребують не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи харчів. Позаяк ще не всім вимушено переселеним особам вдалося знайти роботу в Польщі й забезпечувати себе самостійно.

Тож українці запустили сайт lalafo.pl, де українці можуть безкоштовно отримати потрібні речі: тут є від одягу і дитячого приладдя до товарів для дому та електроніки і навіть зоотоварів.

Працівники Lalafo сортують, фотографують, описують та розміщують речі на сайті, а отримати усе необхідне можуть лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого.



Стартап Lalafo / Фото lalafo