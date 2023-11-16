Є точною версією: у Стародавнього Риму з'явилася нова 3D-копія

У мережі з'явилася нова 3D-реконструкція Стародавнього Риму. Це відтворення історичного міста, яке, за словами розробників, є максимально точною версією. На її розробку пішло близько 27 років.

3D-реконструкція Стародавнього Риму дозволяє дослідити столицю Римської імперії такою, якою вона була за часів свого розквіту. Що треба знати про нову можливість туристам – далі у матеріалі!

Читайте також Гірськолижний курорт посеред пустелі: Саудівська Аравія будує те, що здавалось неможливим

У Стародавнього Риму з'явилася нова 3D-копія

При розробці моделі орієнтувалися на свідченнях, що збереглися. Реконструкція показує Стародавній Рим таким, яким він міг бути у 320 році нашої ери.

Подорожуйте в минуле та відчуйте унікальний повітряний тур по всьому Стародавньому Риму, яким воно з'явилося в четвертому столітті н.е. Подивіться на такі пам'ятки, як Колізей, Римський Форум, Імператорський палац і Терми Каракалли,

– йдеться на сайті.

За словами розробників, на створення моделі у них пішло близько 27 років.

Такий вигляд мають нові 3D-копії міста / Скриншот з сайту Flyover Zone

Побачити місто можна на спеціальному сайті. Тур призначений як для академічних досліджень, так і для віртуального туризму.

Віртуальний тур включає екскурсію англійською, де експерти розповідають про 43 пам'ятки, у тому числі Колізей, Пантеон, імператорські палаци.

Створено нову 3D-реконструкцію Стародавнього Риму / Скриншот з сайту Flyover Zone

Це, до речі, не єдиний проєкт, який дозволяє побачити визначні пам'ятки Стародавнього Риму. 2018-го показали першу онлайн-реконструкцію міста. Над нею теж працювали понад 20 років.

На одному з курортів Литви вирішили "збудувати" море

Влада литовського міста Друскінінкай розпочала "будівництво" моря на курорті. Над проєктом вже працюють, і стали відомі перші деталі амбітної ініціативи. Мер міста Річардас Малінаускас повідомив, що роботи завершаться приблизно за три роки.

Цей проєкт здійснюватимуть поряд із комплексом Snow Arena. Він розташований зовсім близько до кордонів Білорусі та Польщі.

У планах – відкрити водний центр та центр розваг з басейнами, оазами для відпочинку, пляжем, морем та єдиним у Європі басейном для серфінгістів.