Стане трохи легше: українським біженцям спростять проживання в Ізраїлі

В Тель-Авіві ухвалили рішення, згідно з яким усім біженцям з України, які наразі проживають в Ізраїлі, мають бути видані візи типу 2А5. Це гарантує їм важливі права на працевлаштування, комплексне медичне страхування та доступ до банківських послуг.

Візи надаватимуть строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження. Відповідну ухвалу виніс Окружний суд в місті Тель-Авів 7 лютого 2024 року.

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Українцям спростять умови проживання в Ізраїлі

Громадянам України, які перебувають в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист, мають надати візи типу 2А5.

Власники цієї візи мають право на:

офіційне працевлаштування,

можуть відкрити банківський рахунок,

оформити медичне страхування.

Раніше МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для громадян України та дозволило працевлаштування для осіб, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в'їхав в країну пізніше, до 31 січня 2024.

Тобто українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак, громадяни України не отримували жодних документів.

Відтепер українці матимуть можливість отримати іменний документ, який підтверджує їхній статус в країні, що спростить проживання в Ізраїлі,

– зазначили у посольстві.

Зазначається, що візи мають бути видані не пізніше 3 березня 2024 року. Громадяни України можуть звернутись до територіальних відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданої візи.

Ізраїль дозволив українцям перебувати в країні до кінця 2024-го

Через майже 2 роки війни в Україні світ запроваджує нові вимоги для українців. Зокрема, мовиться й про терміни перебування – деякі країни встановлюють дати до кінця 2024-го, інші ж – надовше. Ізраїль входить до переліку країн, які дозволять українцям залишитися до кінця поточного року.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що уряд ухвалив рішення про продовження дозволу на перебування в країні для громадян України до кінця 2024 року, назвавши це свідченням підтримки. Українська сторона вважає це рішення особливо щедрим "в такі непрості часи для держави Ізраїль".

До слова, Україна розглядає можливість на певний час призупинити безвізовий режим з Ізраїлем. Причина – ризики, спровоковані щорічним паломництвом до Умані. Україна не має достатньо засобів для захисту паломників. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.