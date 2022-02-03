StandWithUkraine: діаспора анонсувала низку акцій у США через агресію Кремля

Українці, які живуть у США, вийдуть на вулиці країни, аби висловити солідарність зі своєю батьківщиною. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу американців до загрози нового вторгнення Росії.

Більшість з анонсованих діаспорою акцій відбудуться 6 лютого з назвою StandWithUkraine, повідомляє 24 канал. В яких містах США пройдуть мирні демонстрації – читайте далі.

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Санта-Моніка, Каліфорнія

Акція запланована на суботу, 5 лютого. Небайдужі українці зберуться о 12:00 біля пірса Santa Monica Pier. Там вони перебуватимуть до 14:00 за місцевим часом. Далі – с формують автоколону з прапорами й вирушать до Голлівуду.

Україно, ми разом, ми єдині, ми докладаємо зусилля для підтримки й розбудови нашої батьківщини! Росіє, ми не один народ, квітів не буде,

– наголосили організатори.

Лос-Анджелес, Каліфорнія

Українці Лос-Анджелеса зустрінуться 6 лютого о 13:00 біля Wilshire Federal Building. Організатори заходу планують висловити протест через агресію Кремля проти України й привернути увагу світових лідерів до можливої загрози глобального військового конфлікту в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сан-Дієго, Каліфорнія

Демонстрація відбудеться й у місті Сан-Дієго. Початок – 6 лютого о 14:00, місце збору – музей мистецтв у парку Бальбоа. Українців просять долучитися до акції, яка має на меті протистояння загрозі російської агресії проти України. Тих, хто має намір відвідати захід, закликали взяти українські прапори, вишиванки й плакати.

Сан-Антоніо, Техас

У американському Сан-Антоніо акція розпочнеться о 14:00, також 6 лютого. Українці вийдуть на мирну демонстрацію у самісінькому центрі міста – за адресою 115 North Main Avenue. "Єднання – це наша сила", – мовиться в описі заходу на його фейсбук-сторінці.

Сан-Франциско, Каліфорнія

Українців, які живуть у Сан-Франциско, закликають 6 лютого о 13:00 прийти до Ferry Building. Все для того, аби висловити солідарність з Україною як суверенною державою, яка несе повну відповідальність за своє майбутнє та має "європейську долю". Організатори сподіваються у такий спосіб збільшити підтримку батьківщини серед посадовців й бізнесменів у США.

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