Стало великим трендом 2024: екстремальна погода відкрила туристам новий формат подорожей

Лісові пожежі та екстремальна спека цього літа змінила поведінку туристів, що призводить до появи нового тренду в туристичній індустрії, відомого як "прохолодні подорожі". В умовах різкого підвищення температури та загострення екологічних проблем відпочивальники все частіше шукають місця, де можна перепочити від спеки.

Туристичні компанії повідомляють про помітне збільшення кількості замовлень на поїздки до Північної Європи та Аляски, оскільки мандрівники шукають перепочинку від підвищення температури. Ця тенденція свідчить про зміну моделей подорожей.

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Спека змушує туристів їхати в "прохолодні подорожі"

У відповідь на зростання попиту на подорожі в помірний клімат круїзні оператори, готельні компанії та авіакомпанії розширюють свої пропозиції. Авіакомпанія Norwegian Air оголосила про запуск 10 нових маршрутів, що з'єднують північ Норвегії з різними європейськими містами.

Ми з ентузіазмом ставимося до зростаючого інтересу до північних напрямків з Європи,

– сказав генеральний директор компанії Гейр Карлсен.

Цього літа помітно зросла кількість внутрішніх авіаперевезень, зокрема на 10% збільшилася кількість рейсів на Аляску. Крім того, відкриваються нові маршрути до Канади та Нової Англії, що ще більше розширює можливості подорожей у цих регіонах.



Цього літа помітно зросла кількість поїздок на Аляску / Фото Unsplash

Наприклад, станом на червень продаж квитків на міжнародні рейси до Норвегії, Ірландії та Швеції значно зріс порівняно з 2023 роком. Норвегія повідомила про зростання на 19%, а Ірландія та Швеція – на 13% та 11% відповідно.

Платформа оренди житла Airbnb повідомила про 15-відсоткове зростання кількості запитів на літнє житло в Норвегії, Швеції та на Алясці в першій половині 2024 року, що є помітною тенденцією в секторі житла. Цей сплеск відображає зміну споживчих уподобань, оскільки попит на подорожі в цих регіонах продовжує відновлюватися.

При цьому такий попит на більш прохолодні напрямки не вплинув на поїздки в теплі краї. Південноєвропейські напрямки досі залишаються дуже привабливими для туристів.