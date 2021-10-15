У США зібрали понад 7 тисяч доларів для українських військових на благодійному концерті

У Вашингтоні відбувся концерт віртуоза-бандуриста Тараса Яницького. Музикант та організатори події намагалися привернути увагу до української тематики, зокрема згадати про роль військових у становленні сучасної України.

Організатором заходу стала благодійна організація US Ukrainian Activists. Підтримали концерт Посольство України в США та Український дім (Ukraine House) у Вашингтоні.

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Детальніше про збір коштів для військових

На благодійному концерті Тараса Яницького вдалося зібрати понад 7,3 тисячі доларів для українського волонтерського медбатальйону "Госпітальєри", який займається лікуванням та реабілітацією поранених українських воїнів, та 143-го Центру розмінування Збройних сил України (ЗСУ).

Загальна сума внесків склала понад 9,3 тисячі доларів. Але з цієї суми були вирахувані організаційні витрати.

Ми щиро вдячні Тарасу Яницькому, дивовижному віртуозу-бандуристу, який погодився поділитися своїм талантом, щоби підтримати Україну під час свого першого виступу в Вашингтоні у недавно відкритому Українському домі,

– висловилася Надія Шапоринська, президентка US Ukrainian Activists.

Цікаво, що внесок у розмірі 5,25 тисячі доларів зробив благодійник, який захотів залишитися анонімом. Саме цю суму і надішлють на рахунок медбатальйону "Госпітальєри". Решта коштів, близько 2 тисячі доларів, будуть спрямовані на потреби 143-го Центру розмінування (військової частини А2641). Це кінологічний підрозділ, який займається виявленням вибухових речовин, патрулюванням та охороною периметру.

У Вашингтоні виступив бандурист-віртуоз Тарас Яницький / Фото US Ukrainian Activists

У Вашингтоні відбувся благодійний концерт для підтримки українських військових / Фото US Ukrainian Activists