У США відзначають День подяки: цікаві факти про улюблене свято американців

День Подяки традиційно вважають одним із найулюбленіших свят американців. Щороку його відзначають у четвертий четвер листопада. Це – чудова нагода зібратися у родинному колі.

У 2021 році День подяки припадає на 25 листопада. Тож від сьогодні у США починається святковий сезон, який включає Різдво й триває аж до Нового року.

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Звідки бере початок історія Дня подяки

Американці віддають шану подіям, які трапилися ще на початку XVII століття. Тоді, у далекому 1621 році, пілігримам із Плімутської колонії вдалося зібрати перший урожай. Передувала цьому важка й "голодна зима". Тож губернатор Вільям Бредфорд оголосив День подяки Богові – за те, що допоміг пережити суворі погодні умови. Вже у 1623 році на колонію обрушилася серйозна посуха, через це оголосили День посту та молитви. На щастя, незабаром почався довгоочікуваний дощ. Вважаючи це відповіддю Бога на молитви, місцеві жителі проголосили 29 листопада Днем подяки.



Картина "Перший День подяки" Дженні Августи Браунскомб / Музей "Пілігрим Холл"

Свято відзначають в останній четвер листопада

Вперше про це свято заговорили на загальнонаціональному рівні у 1789 році. Тодішній американський президент Джордж Вашингтон оголосив його подією національного масштабу й призначив дату святкування – 26 листопада, яке припадало на четвер. Остаточно це свято закріпилося в житті американців вже у 1863 році, коли при владі був Авраам Лінкольн. Саме цей політик закріпив святкування в останній четвер листопада й оголосив цей день вихідним.

Традиції на День подяки у США

У цей день прийнято, щоб за святковим столом збиралася уся сім'я та друзі родини. Часто вони з'їжджають з усієї країни, аби провести цей час разом. На столі обов'язково має бути фарширований індик з журавлиновим варенням та солодкий пиріг з гарбузовою начинкою. Саме ці справи, на думку дослідників, були на столах колоністів у XVII столітті. Найчастіше кілька поколінь навідується до будинку найстарших родичів. Під час святкового обіду кожен із присутніх виголошує слова подяки за те, що відбулося у його житті.

"Помилування" індички

Щороку президент США проводить напівжартівливу церемонію "помилування" індичок. Американці обирають птахів, яким подарують життя. Решту своїх днів вони проводять у зоопарку. У 2021 році Джо Байден "помилував" індичок на прізвисько "Арахісове масло" та "Желе". Перед церемонією вони відпочивали у готелі Willard Intercontinental Hotel.



Птахи, яких "помилував" Байден / Фото Getty images

Парад у Нью-Йорку

А от у Нью-Йорку свято дещо виходить за рамки тісного родинного кола. З нагоди Дня подяки там відбувається масштабний парад Macy's. Вперше таку масову ходу ще у 1927 році організувала роздрібна мережа Macy's. Символом цього дійства є величезні надувні іграшки. Їх урочисто несуть від Центрального парку до перехрестя Герадьд-сквер, розташованого між Шостою авеню та Бродвеєм). Парад транслюють у прямому ефірі, його перегляд з родиною є ще однією хорошою традицією.



Парад з нагоди Дня подяки у 1979 році / Фото "Вікіпедія"

Як святкує українська діаспора

"Голос Америки" розповів історію українки Марії Войціцької – професійної шеф-кухарки з Нью-Джерсі. Вона разом із рідними переїхала у США ще на початку 2000-х. День Подяки жінка порівняла з українським Різдвом. Адже це одне з небагатьох свят, коли за столом збирається уся родина та друзі. За словами Войціцької, українці люблять святкувати День подяки й часто замовляють у неї запечену індичку на стіл. При цьому, вони намагаються поєднувати американські традиції з українськими, тому на святковому столі часто можна побачити й вареники та сало.

Щороку Войціцька намагається запрошувати на святкування Дня подяки українців зі свого оточення, які зовсім нещодавно приїхали до США. "Коли я приїхала, то не мала до кого піти. Тож зараз стараюсь кликати новоприбулих до себе додому, пригощати їх. Бо це дійсно відчувається, що ти ніби в Україні, але одночасно й у США", – наголосила шеф-кухарка.

Як українці відзначають День подяки у США: дивіться відео "Голосу Америки"