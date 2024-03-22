Вікліфф Ів Флерізард планував перечекати посадку в туалеті літака, але щось пішло не за планом. Чоловік заявив, що просто хотів потрапити додому.

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Чоловік використав фото чужого квитка, щоб потрапити на рейс

Під час нещодавнього інциденту в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті камери спостереження зафіксували, як 26-річний Вікліфф Ів Флерізард фотографував телефони та посадкові талони пасажирів, які нічого не підозрювали. Потім Флерізард використав ці фотографії, щоб успішно сісти на рейс до Остіна, штат Техас.

Потрапивши в літак, Флерізард пішов до туалету в передній частині літака і залишався там, поки інші пасажири сідали на борт.

Коли посадка завершилася, незадовго до того, як двері літака зачинили, Флерізард вийшов із туалету, пройшов до задньої частини літака та ввійшов до кормового туалету,

— йдеться в судовій скарзі на чоловіка.

Коли він вийшов з туалету, бортпровідник помітив, що вільних місць немає, і запропонував Флерізарду допомогти. Тоді літак уже почав вирулювати на злітно-посадкову смугу.

Він сказав бортпровідниці, що його місце – 21F, але член екіпажу підтвердила, що людина, яка купила квиток на це місце, вже сидить на ньому. Коли стюардеси дізналися справжнє ім'я Флерізара та визначили, що у нього немає квитка, літак повернувся до виходу на посадку, де його зустріли правоохоронці.

Чоловік використав фото чужого квитка, щоб потрапити на рейс / Фото Unsplash

Американець пояснив, що він перебував у Парк-Сіті, щоб покататися на сноуборді, і йому потрібно було повернутися додому, щоб возз'єднатися зі своєю сім'єю. Він розповів, що спочатку забронював квиток на недільний рейс авіакомпанії Southwest Airlines, але його пересадили на більш пізній рейс через переповненість літака.

Чоловік визнав помилку і заявив, що просто хотів потрапити додому. Правоохоронці підтвердили, що Флірізар наразі перебуває під вартою у в'язниці округу Солт-Лейк-Сіті.

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