Річ у тім, що спрощений режим вивезення тварин, який запровадили після початку вторнення Росії, скасували. Тому українці, які планують перетинати кордон з ЄС з тваринами, мають звернути увагу на нові правила, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

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Нові правила перетину кордону ЄС з тваринами

За оновленими правилами, що поширюються на собак, котів та тхорів (тварин-компаньйонів), тварина має бути:

правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа, – вакцинована від сказу і щеплення ще діє;

вакцинована від сказу і щеплення ще діє; мати результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування;

мати дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

При цьому Зеленська заявила, що навіть, якщо якогось із документів немає, не боятися і сказати про це.

Однак не хвилюйтесь – якщо чогось у вас немає, обов'язково повідомте про це прикордонника. Домашні улюбленці – це частинка нашого дому. Тож на кордоні зроблять усе можливе, аби вона із вами лишалася,

– запевнила вона.

Наприклад, у Польщі, тварині безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу.