Українець два роки не втрачав надії на відновлення справедливості. Тепер його образники будуть покарані згідно зі законом.

До теми Витирати українцями ноги ніхто не в праві, – українка про досвід депортації та боротьбу за права

Детальніше про справу, яка тягнулася два роки

Українець Павло Грицюк працював в польському місті Ополе у місцевому барі Papa Jack. Якось двоє громадян Польщі відпочивали у цьому закладі. Вони почули український акцент юнака. Після цього клієнти почали його ображати. Чоловіки кричали, вживали нецензурну лексику та погрожували українцеві. Вони попереджали, що мають зброю, тому застрелять його. І додавали, що якщо їм не вдасться це зробити протягом вечора, то вони знайдуть українця завтра.

У той день Павло не піддавався на провокації та не відповідав агресією на агресію. Він сумлінно відпрацював свою зміну, а наступного дня звернувся до суду.

Справа тривала понад два роки. Попри довгий термін, Павло все одно дуже радіє, що суд зараз прийняв рішення на його користь.

Справедливість існує! Не можна допускати принизливого ставлення ані зі сторони співробітників, ані клієнтів, ані керівного персоналу. За таке ставлення є відповідальність,

– коментує українець.

Своїм прикладом хлопець хотів донести, що до трудових мігрантів повинні ставитися з повагою. Ніхто не має права ображати людину через її національність.

Тепер поляків посадять до в'язниці на 6 місяців. Також вони будуть виконувати суспільно корисні роботи.