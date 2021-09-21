"На спомин": в Нідерландах відкрили національний меморіал жертвам Голокосту

В Амстердамі появився перший національний меморіал жертвам Голокосту. Це проєкт польсько-американського архітектора Даніела Лібескінда.

На відкритті меморіалу були присутні король Нідерландів Віллем-Александер та премєр-міністр Марк Рютте. Вартість проєкту склала 15 мільйонів євро.

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Детальніше про меморіал жертвам Голокосту в Амстердамі

Батьки архітектора проєкту пережили Голокост. Тому Даніель Лібескінд ініціював створення меморіалу зокрема і через натхнення власною родинною історією.

Меморіал має форму лабіринту з цегляними стінами. На цеглинах зазначені імена людей, яких було депортовано з Нідерландів і знищено у нацистських концтаборах під час Другої світової війни. Якщо на меморіал подивитися зверху, то стіни утворять надпис: "На спомин".

Всього у меморіалі згадали 102 163 жертв.

Меморіал жертвам Голокосту / Скриншот з відео