Сплата податків трудовими мігрантами: які стягнення передбачені

Отримані громадянами України доходи підлягають оподаткуванню, навіть якщо гроші зароблені за кордоном. Щоб сплатити податки, потрібно подати річну декларацію.

Більшість українських трудових мігрантів, які тривалий час живуть за кордоном, продовжують бути резидентами України. Тому вони не позбавлені обов'язку сплати податків.

Цікаво Як змінюється ринок грошових переказів: експерт назвав ключові фінансові тренди

Які податки повинні платити трудові мігранти

Заробітчани повинні сплачувати ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Його ставка становить 18% від сукупного доходу. Крім того, є ще військовий збір, розмір якого становить 1,5% від доходу.

Якщо українці вже платять податки у тій країні, де живуть, то, на підставі міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які діють між урядом України та урядами інших держав, можуть не вираховувати згадані вище відсотки. Україна має такі угоди з понад 70 країнами світу, серед яких: Польща, Німеччина, Чехія, Італія та інші. Проте, якщо, наприклад, податкова ставка в іншій країні становить 10%, то в Україні доведеться сплатити ще 9,5% (від 19,5% ПДФО та військового збору відняли 10%). З кожною країною умови будуть різні, тому їх потрібно розглядати індивідуально.

Деякі податки, сплачені трудовими мігрантами за кордоном, не враховуються у сумі річного податкового зобов'язання та не вираховуються з податку, який вони мають сплатити. До таких належать: податки на капітал (приріст капіталу), на майно, на реалізацію, поштові податки та інші непрямі податки.

Слід звернути увагу, що ЄСВ (єдиний соціальний внесок) заробітчанам платити не треба, адже це відповідальність роботодавця, а не працівника. Щодо пенсійного забезпечення Україна також має договори з іншими країнами. Відтак, трудовий мігрант отримуватиме пенсію з урахуванням того стажу, який він здобув в Україні та за її межами.

В які країни виїжджають українці та скільки їм платять: дивіться відео