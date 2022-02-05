Большинство украинских трудовых мигрантов, которые живут за границей, продолжают быть резидентами Украины. Поэтому они не лишены необходимости уплаты налогов.

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Какие налоги должны платить трудовые мигранты

Работники должны уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Его ставка составляет 18% совокупного дохода. Кроме того, есть еще военный сбор , размер которого составляет 1,5% от дохода.

Если украинцы уже платят налоги в той стране, где живут, то на основании международных договоров об избежании двойного налогообложения, действующих между правительством Украины и правительствами других государств, могут не платить вышеуказанные проценты. Украина имеет такие соглашения с более чем 70 странами мира, среди которых: Польша, Германия, Чехия, Италия и другие. Однако, если, например, налоговая ставка в другой стране составляет 10%, то в Украине придется уплатить еще 9,5% (от 19,5% НДФЛ и военного сбора отняли 10%). С каждой страной условия будут разные, поэтому их следует рассматривать индивидуально.

Некоторые налоги, уплаченные трудовыми мигрантами за рубежом, не учитываются на сумму годового налогового обязательства и не рассчитываются по налогу, который они должны уплатить. К числу таких относятся: налоги на капитал (прирост капитала), на имущество, на реализацию, почтовые налоги и другие косвенные налоги.

Следует обратить внимание, что ЕСВ (единый социальный взнос) работникам платить не нужно, ведь это ответственность работодателя, а не работника. Относительно пенсионного обеспечения у Украины также есть договоры с другими странами. Следовательно, трудовой мигрант будет получать пенсию с учетом стажа, который он получил в Украине и за ее пределами.