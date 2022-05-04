Спілкування, онлайн-шопінг та пошук житла: 18 додатків для зручного життя в Іспанії
Джерело:ютуб-канал MeGustaTV
Погодьтеся, що смартфон ми практично не випускаємо з рук впродовж дня. Там і спілкування, і робота, і новини та розваги. Крім цього, є чимало корисних застосунків, які неабияк спрощують нам життя.
Сьогодні зосередимо увагу на тих додатках, які стануть в пригоді в Іспанії. Ці програми на вашому телефоні допоможуть не лише вирішити повсякденні справи, а й отримати приємні бонуси.
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18 мобільних додатків, якими іспанці користуються щодня
Якщо ви відкрита і товариська людина, любите зустрічі та нові знайомства, тоді завантажуйте:
- WhatsApp. Він є однозначно головним месенджером в Іспані. Спілкування, знайомства, робота – все там.
- Meetup. Ідеальний сервіс для пошуку однодумців. Користуючись цим додатком, ви зможете навчитися чогось нового, взяти участь у різних активностях і вийти із зони комфорту.
- Tinder. Програма для пошуку нових знайомств. Окрім кохання всього життя, тут можна знайти друзів з усього світу! Є 3 типи платних підписок та опція спілкування у форматі інкогніто.
Якщо ви любите смачно поїсти вдома, але вам не хочеться готувати, то ця трійка для вас:
- Glovo, Gorillas, Getir. Саме в цих додатках іспанці найчастіше замовляють доставку їжі чи продуктів. Кур'єр просто додому вам привезе улюблену страву чи будь-які товари з магазинів чи аптек.
Для комфортного пересування Іспанією підійдуть:
- Free Now та Cabify. Це зручні програми для пошуку таксі, можна вибрати різні способи оплати та тарифи.
- Omio. Додаток з підбору та бронювання квитків на автобуси, поїзди та літаки.
Полюбляєте онлайн-шопінг, тоді вам сюди:
- Amazon. Корисна програма, де можна купити все, що завгодно. Знаходьте потрібний товар, читаєте відгуки і замовляєте доставку додому.
- Vinted. Маркет вінтажного одягу та аксесуарів. Можна навіть виставити на продаж свої речі, які уже не носите.
- Wallapop. Додаток, яким користується майже кожен іспанець. Тут можна купити або вигідно продати абсолютно все.
Пошук житла:
- Idealista, fotocasa та habitaclia. Популярні та зручні програми для пошуку нерухомості, як для оренди, так і для покупки.
Щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин Іспанії, встановіть такі застосунки:
- El mundo, El Pais та La vanguardia. Це онлайн-газети з передовою думкою іспанських журналістів.
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