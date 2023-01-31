У Польщі готують поправки до Спецзакону про допомогу українцям: що зміниться для біженців

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Польща відкрила свої кордони для українців. А в середині березня влада країни прийняла Спецзакон, який передбачав захист українських біженців.

Закон "Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни" діє у Польщі й сьогодні. Щоправда, до нього хочуть внести деякі зміни. Відтак, 24 січня 2023 року польський президент Анджей Дуда підписав ухвалений Сеймом проєкт про внесення поправок. Тож розповідаємо про основні рішення.

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Оплата за проживання в пунктах масового розміщення

Українці зможуть безплатно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише протягом 120 днів з моменту першого перетину українсько-польського кордону.

Відтак громадяни України, які проживають понад чотири місяці у таких місцях, уже з березня 2023 року муситимуть компенсувати 50% вартості утримання (але не більше ніж 40 злотих на добу). А з 1 травня 2023 року біженці, які на той момент проживатимуть у пунктах понад 180 днів, мають сплатити 75% (але не більше ніж 60 злотих на добу).

Зміни не стосуються найбільш вразливих категорій вимушених переселенців:

вагітних жінок;

людей з інвалідністю;

жінок, які мають трьох і більше дітей.

На оформлення PESEL дається 30 днів

Раніше оформити номер PESEL потрібно було впродовж 90 днів після приїзду до Польщі. Тепер отримати документ необхідно впродовж 30 днів після перетину кордону.

Контроль соціальної допомоги

Управління соціального страхування (ZUS) перевірятиме право біженців з України на отримання допомоги на дітей, наприклад, виплати 500+, 300+, сімейний опікунчий капітал, дофінансування перебування дитини в яслах тощо.

ZUS матиме доступ до інформації про перетин кордону з Україною, щоб люди, які вже виїхали з Польщі, не отримували допомогу. Якщо перебування поза територією Польщі становитиме понад 30 днів, виплату соцдопомоги "заморозять". Соціальний статус можна буде відновити у разі повторного приїзду до Польщі через воєнні дії.

Перетин кордону з Diia.pl

Електронний документ у додатку Diia.pl дасть право громадянину України з тимчасовим захистом багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Отримання посвідки на проживання в Польщі

Зі Спецзакону прибрали положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі. Тобто можливість подаватися на карту побиту через 9 місяців з дня в’їзду до Польщі скасована.

Проте громадяни України, які відкрили власний бізнес або працевлаштувалися в Польщі, можуть подаватися по посвідку на тимчасове проживання вже з 1 квітня 2023 року.

На сьогодні в Польщі перебуває понад 1 мільйона українських біженців та ще стільки ж українців, які приїхали до країни до 24 лютого 2022 року.