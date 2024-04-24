Спершу накрутили ціни до Олімпіади, а тепер спускають: що відбувається з готелями Парижа

Ще наприкінці 2023 року помітили зростання цін у готелях Парижа напередодні майбутніх Олімпійських ігор, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Ця тенденція також спостерігалася у громадському транспорті та різноманітних туристичних послугах міста.

Несподівано паризькі готельєри зіткнулися зі значним падінням кількості бронювань всього за 3 місяці до початку Олімпіади. Маючи лише половину заповнених номерів, жадібні власники готелів були змушені знизити ціни, щоб привабити клієнтів.

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Готелі Парижа накрутили ціни і залишилися без клієнтів

Згідно з даними, наданими аналітиком готельного ринку Lighthouse, вартість ночівлі під час Олімпіади послідовно знижується. Дані свідчать про зниження з понад 800 євро у вересні торік до менш ніж 500 євро зараз. Лише за останні 30 днів ціни в тризіркових готелях впали на 9%, чотиризіркових – на 8%, а п'ятизіркових – на 6%.

Поточна заповнюваність ринку продовжує коливатися в районі 50%, як і було протягом деякого часу,

– зазначив представник Lighthouse.

Раніше високопосадовці туристичної галузі Парижа прогнозували, що під час Ігор рівень заповнюваності готелів коливатиметься від 60% до 70%. Цей прогноз контрастує з липнем 2023 року, коли середній рівень заповнюваності готелів сягнув 91%.

За даними Lighthouse, загальні ціни на готелі в Парижі під час Олімпійських ігор, як і раніше, все ще на 95% вищі, ніж в інші періоди 2024 року.

День закриття Ігор 2024 року є найдорожчою датою для проживання. 4 серпня 2024 року середня вартість номера в п'ятизірковому готелі становитиме приголомшливі в середньому 1 566 євро.