Ні – спеці: 10 міст Європи для поціновувачів легкої прохолоди на літньому відпочинку

Влітку 2023 року в кількох європейських країнах спостерігалися незвично високі температури, що змусило багатьох туристів шукати альтернативні, більш прохолодні місця для літнього відпочинку. Тож не дивно, що цього року одним з головних туристичних трендів назвали пошук таких напрямків.

Так, назвали кілька цікавих міст Європи, на які варто звернути увагу влітку 2024 року, якщо хочеться прохолоди.

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10 міст Європи для туристів, яким хочеться прохолоди

Остенде, Бельгія

Середній максимум у серпні: +21°C

Середній мінімум у серпні: +15°C

Найбільше місто Бельгії у Фландрії, Остенде, пропонує приголомшливі піщані пляжі, які зазвичай не асоціюються з пляжним відпочинком. Відвідувачі можуть вранці зайнятися кайт-серфінгом, а вдень поласувати свіжими устрицями на набережній Альберта I, насолоджуючись приємною погодою і не шукаючи притулку від спеки.

Ла Гомера, Канарські острови, Іспанія

Середній максимум у серпні: +28°C

Середній мінімум у серпні: +21°C

У розпал лісових пожеж, що спустошують материкову Іспанію, Канарські острови пропонують перепочинок завдяки стабільно приємній погоді. Ла Гомера вабить туристів можливостями для піших прогулянок, купання у кришталево чистих водах та вишуканих страв.

Панорамний вид з Ла Гомери на Ель Тейде на Тенерифе / Фото Unsplash

Тарту, Естонія

Середній максимум у серпні: +21°C

Середній мінімум у серпні: +11°C

Культурна столиця Європи у 2024 році Тарту має відмінний клімат для знайомства з Естонією влітку. Тут туристам гарантовані чарівна старовинна архітектура і мальовничі краєвиди.

Сопот, Польща

Середній максимум у серпні: +22°C

Середній мінімум у серпні: +12°C

У Тригородському регіоні "Балтійської Рів'єри" поблизу Гданська розташоване приморське місто Сопот, яке пропонує доступну альтернативу галасливим містам півдня. Туристи, які відвідують Сопот, можуть скористатися 4 кілометрами пляжів, найдовшим дерев'яним пірсом в Європі та стильними велнес-центрами. Крім того, місцеві жителі дуже рекомендують Сопот за його яскраве пляжне нічне життя.

Острів Зюльт, Німеччина

Середній максимум у серпні: +20°C

Середній мінімум у серпні: +16°C

М'який північно-фризький мікроклімат, смугасті кабінки та незайманий світлий пісок приваблюють мандрівників до цього місця. Чудова гастрономія ще більше посилює привабливість Зюльта.

Острів Зюльт у Німеччині / Фото Unsplash

Озеро Блед, Словенія

Середній максимум у серпні: +28°C

Середній мінімум у серпні: +16°C

У Словенії культова пам'ятка – озеро Блед – це сліпуче видовище під літнім сонцем. Відвідувачі можуть помилуватися приголомшливими блакитними льодовиковими водами і насолодитися прохолодним вітерцем, досліджуючи середньовічний Бледський замок і здійснюючи романтичні прогулянки по Острову Фантазії.

Машику, Мадейра, Португалія

Середній максимум у серпні: +26°C

Середній мінімум у серпні: +21°C

Розташоване в мальовничому місці в оточенні гір, це місто відоме своїми чудовими пляжами, доглянутими садами і чарівними теракотовими дахами, що прикрашають пейзаж. Пропонуючи невимушену атмосферу, воно виділяється як спокійна альтернатива галасливим та розкрученим португальським курортам.

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Порі, Фінляндія

Середній максимум у серпні: +21°C

Середній мінімум у серпні: +12°C

У місті Порі на західному узбережжі Фінляндії пляж Jouteri виділяється як центр джазової музики, фінської вуличної їжі та головне місце відпочинку в Скандинавії. Пляж, що простягається на 6 кілометрів білого піску, ідеально підходить для таких видів активного відпочинку, як віндсерфінг, волейбол, спостереження за птахами та барбекю.

Харлем, Нідерланди

Середній максимум у серпні: +19°C

Середній мінімум у серпні: +15°C

У менш людному місті-сусіді Амстердама відвідувачі можуть насолодитися різноманітними пам'ятками, включаючи тюльпани, магазини вінілу, потаємні дворики та численні канали. Район може похвалитися багатою культурою пивоваріння, що сягає 14 століття, а любителі активного відпочинку можуть дослідити Національний парк Зюйд-Кеннемерланд.

Тюльпанові поля в Нідерландах / Фото Unsplash

Скаген, Данія

Середній максимум у серпні: +19°C

Середній мінімум у серпні: +13°C

У жвавому портовому місті Скаген гості можуть відвідати художні музеї та насолодитися вишуканими стравами, які не поступаються столичному Копенгагену. Любителі природи оцінять мальовничу піщану косу Гренен, де сходяться Балтійське і Північне моря, пропонуючи унікальну можливість поспостерігати за дикими тваринами в їхньому природному середовищі існування.