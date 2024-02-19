Так, назвали несколько интересных городов Европы, на которые стоит обратить внимание летом 2024 года, если хочется прохлады.

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10 городов Европы для туристов, которым хочется прохлады

Остенде, Бельгия

Средний максимум в августе: +21°C

Средний минимум в августе: +15°C

Самый большой город Бельгии во Фландрии, Остенде, предлагает потрясающие песчаные пляжи, которые обычно не ассоциируются с пляжным отдыхом. Посетители могут утром заняться кайт-серфингом, а днем полакомиться свежими устрицами на набережной Альберта I, наслаждаясь приятной погодой и не ища убежища от жары.

Ла Гомера, Канарские острова, Испания

Средний максимум в августе: +28°C

Средний минимум в августе: +21°C

В разгар лесных пожаров, опустошающих материковую Испанию, Канарские острова предлагают передышку благодаря стабильно приятной погоде. Ла Гомера манит туристов возможностями для пеших прогулок, купания в кристально чистых водах и изысканных блюд.

Панорамный вид из Ла Гомеры на Эль Тейде на Тенерифе / Фото Unsplash

Тарту, Эстония

Средний максимум в августе: +21°C

Средний минимум в августе: +11°C

Культурная столица Европы в 2024 году Тарту имеет отличный климат для знакомства с Эстонией летом. Здесь туристам гарантированы очаровательная старинная архитектура и живописные пейзажи.

Сопот, Польша

Средний максимум в августе: +22°C

Средний минимум в августе: +12°C

В Тригородском регионе "Балтийской Ривьеры" вблизи Гданьска расположен приморский город Сопот, который предлагает доступную альтернативу шумным городам юга. Туристы, посещающие Сопот, могут воспользоваться 4 километрами пляжей, самым длинным деревянным пирсом в Европе и стильными велнес-центрами. Кроме того, местные жители очень рекомендуют Сопот за его яркую пляжную ночную жизнь.

Остров Зюльт, Германия

Средний максимум в августе: +20°C

Средний минимум в августе: +16°C

Мягкий северо-фрожский микроклимат, полосатые кабинки и нетронутый светлый песок привлекают путешественников к этому месту. Замечательная гастрономия еще больше усиливает привлекательность Зюльта.

Остров Зюльт в Германии / Фото Unsplash

Озеро Блед, Словения

Средний максимум в августе: +28°C

Средний минимум в августе: +16°C

В Словении культовая достопримечательность – озеро Блед – это ослепительное зрелище под летним солнцем. Посетители могут полюбоваться потрясающими голубыми ледниковыми водами и насладиться прохладным ветерком, исследуя средневековый Бледский замок и совершая романтические прогулки по Острову Фантазии.

Машику, Мадейра, Португалия

Средний максимум в августе: +26°C

Средний минимум в августе: +21°C

Расположенный в живописном месте в окружении гор, этот город известен своими великолепными пляжами, ухоженными садами и очаровательными терракотовыми крышами, украшающими пейзаж. Предлагая непринужденную атмосферу, он выделяется как спокойная альтернатива шумным и раскрученным португальским курортам.

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Пори, Финляндия

Средний максимум в августе: +21°C

Средний минимум в августе: +12°C

В городе Пори на западном побережье Финляндии пляж Jouteri выделяется как центр джазовой музыки, финской уличной еды и главное место отдыха в Скандинавии. Пляж, простирающийся на 6 километров белого песка, идеально подходит для таких видов активного отдыха, как виндсерфинг, волейбол, наблюдение за птицами и барбекю.

Харлем, Нидерланды

Средний максимум в августе: +19°C

Средний минимум в августе: +15°C

В менее людном городе-соседе Амстердама посетители могут насладиться разнообразными достопримечательностями, включая тюльпаны, магазины винила, потайные дворики и многочисленные каналы. Район может похвастаться богатой культурой пивоварения, достигает 14 века, а любители активного отдыха могут исследовать Национальный парк Зюйд-Кеннемерланд.

Тюльпанные поля в Нидерландах / Фото Unsplash

Скаген, Дания

Средний максимум в августе: +19°C

Средний минимум в августе: +13°C

В оживленном портовом городе Скаген гости могут посетить художественные музеи и насладиться изысканными блюдами, которые не уступают столичному Копенгагену. Любители природы оценят живописную песчаную косу Гренен, где сходятся Балтийское и Северное моря, предлагая уникальную возможность понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания.