Іспанія потерпає від пекельної спеки: температура сягнула 44°C

Іспанські міста буквально плавляться від високих температур. У деяких провінціях оголосили найвищий рівень загрози – червоний.

Державне метеоагентство Іспанії (AEMET) опублікувало попередження для жителів країни через аномальну спеку. У деяких містах у понеділок 26 червня максимальна температура повітря сягнула 44°C.

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Рекордні температури

В низці провінцій Іспанії оголошено червоний рівень небезпеки. Це означає, що така спека несе загрозу для життя та здоров'я жителів регіону. Більша частина Іспанії отримала жовтий та помаранчевий рівні небезпеки. Але найгірша ситуація у Кордові та Севільї, ці регіони червоні на карті. Саме тут рівень загрози – найвищий.

Кордова та Севілья – червоний рівень небезпеки / Скріншот з сайту aemet.es

Пекельне сонце почалось в Іспанії ще у квітні. Тоді стовпчики термометрів вже підіймалися до аномальних 40°C. Крім цього, країна надзвичайно страждає від посухи: через економію води у Барселоні не працюють фонтани та повноцінно не здійснюється полив зелені в парках.

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Влада Італії також застерігає громадян від сонячних та теплових ударів – у країні оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Температура повітря тут може перевищувати 40°C. Аномальна спека накриє: Рим, Анкону, Болонью, Флоренцію, Верону та ще низку популярних туристичних локацій.

Як спека впливає на організм

Перш за все страждають внутрішні системи регуляції тіла. Ми активно пітніємо і втрачаємо рідину та солі. Високі температури розширюють судини і викликають раптові перепади артеріального тиску. Найбільшому ризику піддаються люди похилого віку і ті, хто вже має проблеми з серцем і судинами.

Жінки ховаються від спеки під парасолькою в Мілані / Фото AP

І у Іспанії, і в Італії туристів та місцеве населення закликають не виходити на прогулянки в час активного сонця (з 11:00 до 17:00). Просять пити більше води, одягати натуральні тканини і користуватись сонцезахисним кремом.