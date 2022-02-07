Союз українок Америки передав стипендію 98-річній зв'язковій Романа Шухевича

Львів'янка Дарія Гусяк була зв'язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Союз українок Америки вирішив нагородити 98-річну жінку стипендією за її заслуги перед Україною.

За свою націоналістичну діяльність Дарія Гусяк провела у засланні 25 років. Звільнившись з таборів, зв'язковій Шухевича заборонили мешкати на Львівщині, і лише у 1995 році вона повернулась на рідну землю, у місто Лева.

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Українку нагородили стипендією

Нещодавно Дарії Гусяк виповнилось 98 років. За словами голови Союзу українок Америки Ористлави Сидорчук, колишня зв'язкова Шухевича досі активно слідкує за усіма політичними процесами і вболіває за долю України.

Знаєте, я ніколи не шкодувала про те, чим займалася. Навіть думки такої не допускала,

– поділилась іменинниця.

Чим займається Союз українок Америки Союз українок Америки (СУА або UNWLA) – організація, заснована 1925 року у Нью-Йорку. Мета об'єднання – плекання української свідомості, організація освітньої і виховної праці, участь у жіночому русі і допомога рідному краю.

Додамо, що у Союзі українок Америки нещодавно закликали діаспору до консолідації зусиль проти російської агресії. Зокрема, представників України за кордоном попросили звернутись до урядів країн з проханням захистити Україну у межах міжнародного права, а також посилити санкційний тиск проти Росії.

Союз українок Америки привітав зв'язкову Шухевича з Днем народження стипендією / Фото з фейсбук-сторінки Ористлави Сидорчук