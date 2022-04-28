Соціальні виплати для біженців: що варто знати українцям про фінансову допомогу в Барселоні

Іспанія є серед тих держав, яка з початку війни приймає громадян України. Жителі країни активно волонтерять та працюють соціальні центри, куди можна звернутися за допомогою. У тому числі й фінансовою.

Про це з власного досвіду розповіли і сім'ї, які надали прихисток українцям, і самі біженці, що опинилися в Іспанії. Щоправда, йдеться зараз лише про Барселону.

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Соціальні виплати на дебетові картки

Історією поділилася у мережі жінка, яка приймає у себе українку з трьома дітьми. За її словами, у центрі допомоги біженцям можна отримати дебетову картку від Caixa Bank з певною сумою. Скільки виділити коштів, визначають в залежності від кількості членів сім'ї.

Так, наприклад, на одного дорослого та 3 дітей соціальні працівники видали одну картку із сумою у 375 євро на місяць. Нею можна розрахуватися у великих мережах супермаркетів. При цьому важливо витрачати кошти на певні групи товарів (продути, предмети гігієни та першої необхідності).

Ще одна біженка також розповіла про свій досвід з отримання соціальних виплат. Вона зазначила, що в Іспанію приїхала одна, і на неї виділили картку зі 150 євро. Ці кошти вона повинна витратити впродовж 28 днів.

Відомо також, що така фінансова допомога не одноразова. Однак щодо отримання наступної виплати є різна інформація. Одні говорять, що по закінченню місця стару картку на нову можна обміняти у цьому ж соціальному центрі, інші ж запевняють, що видана вам перша дебетова карта буде щомісяця поповнятися. Це краще уточнити у соціальних працівників чи волонтерів.

Де розташований соціальний центр у Барселоні

Центр з допомоги біженцям можна знайти за адресою Passatge Dos de Maig №13;

Контактний номер телефону: +34 93 707 6321.

Картку з фінансовою допомогою можуть видавати як приймаючій стороні, так і самим біженцям.