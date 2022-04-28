Об этом с собственного опыта рассказали и семьи, предоставившие убежище украинцам, и сами беженцы, оказавшиеся в Испании. Правда, сейчас речь идет только о Барселоне.

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Социальные выплаты на дебетовые карты

Историей поделилась в сети женщина, принимающая у себя украинку с тремя детьми. По ее словам, в центре помощи беженцам можно получить дебетовую карту от Caixa Bank с определенной суммой. Сколько выделить денежных средств, определяют в зависимости от количества членов семьи.

Так, например, на одного взрослого и 3 детей социальные работники выдали одну карту с суммой в 375 евро в месяц . Ею можно рассчитаться в крупных сетях супермаркетов. При этом важно тратить средства на определенные группы товаров (продукты, предметы гигиены и первой необходимости).

Еще одна беженка также рассказала о своем опыте получения социальных выплат. Она отметила, что в Испанию приехала одна, и на нее выделили карту из 150 евро. Эти средства она должна израсходовать в течение 28 дней.

Известно также, что такая финансовая помощь не разовая. Однако относительно получения следующей выплаты есть разная информация. Одни говорят, что по окончании места старую карту на новую можно обменять в том же социальном центре, другие же уверяют, что выданная вам первая дебетовая карта будет ежемесячно пополняться. Это лучше уточнить у социальных работников или волонтеров.

Заметьте! Карточку с финансовой помощью могут выдавать как принимающей стороне, так и самим беженцам.

Где расположен социальный центр в Барселоне