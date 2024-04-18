Очистка здания и территории вокруг были завершены еще в 2021 году, затем продолжились работы по реставрации внутри храма. И вот названа дата открытия.

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Собор Парижской Богоматери планируют открыть в конце 2024-го

Нотр-Дам-де-Пари для посетителей планируют открыть в конце года – 8 декабря 2024-го. В то же время до 2028-го будут отстраиваться окружающие территории.

Около 250 компаний и сотни ремесленников, архитекторов и других профессионалов работали над чрезвычайным проектом восстановления собора, который является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО и является шедевром готического искусства.

Собор Парижской Богоматери планируют открыть в декабре 2024 года / Фото Unsplash

Реставрационные работы были прерваны на несколько недель из-за кризиса Covid-19, но в 2021 году они возобновились на территории собора и в ряде художественных мастерских, где работали опытные плотники, стеклоделы и каменщики.

Одним из крупнейших технических достижений была идентичная реконструкция нефа и хора, завершена в марте, с использованием более тысячи 200-летних деревьев, выбранных из французских лесов,

– сказал Филипп Жост, председатель общественного органа, который наблюдает за реконструкцией собора.

Он сказал, что продолжаются работы, чтобы уложиться в декабрьский крайний срок повторного открытия. Ключевой момент этого знаменательного сооружения уже был в феврале, когда вокруг шпилей снялись строительные оснастки. Они должны быть полностью видны к началу Олимпийских игр в Париже в июле.

Пожар в Нотр-Даме

Пожар произошел 15 апреля 2019 года. Власти так и не определили его причину, хотя считают, что он произошел случайно. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отреставрировать собор за пять лет. Пока что все идет по плану.

Пожар в соборе Парижской Богоматери / Фото Unsplash

Заметим, до пожара Нотр-Дам-де-Пари принимал около 12 миллионов посетителей в год.