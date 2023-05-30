С лета в Словении можно будет пользоваться единым проездным на все виды транспорта, кроме городского. Его планируют включить в систему проезда до конца 2023 года. Какие преимущества единого проездного и сколько он будет стоить – читайте дальше.

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Сколько стоит единый билет

Новый проездной позволит пользоваться разными видами транспорта всех компаний в Словении. Его стоимость будет составлять 70 евро в месяц, а в год – 560 евро. Также будут доступны карты на более короткий промежуток времени: 15 евро – однодневный проезд, 20 евро – за 3 дня поездок, 35 евро – безлимитный проезд в неделю.

Словения стала уже четвертой страной, запускающей единый проездной. Ее опередили Германия, Венгрия и Люксембург. Словенский единый билет будет дороже немецкого (за 49 евро в месяц) и венгерского (за 29 евро). Но у него будет большое преимущество: проездной в Словении можно будет передавать другим людям. Правда, при таком условии нужно будет немного переплатить: 90 евро в месяц проезда и 720 евро в год.

Какие транспортные льготы действуют в стране

Ранее в Словении уже пытались сделать проезд в транспорте дешевле. Власти субсидировали годовой проездной по всей стране для студентов. А дети от 6 до 15 лет имели право на 50% скидку на все билеты.

Проезд для украинцев в общественном транспорте в столице Словении - Любляне - бесплатный. Власти страны продлили такую возможность до 4 марта 2024 года.