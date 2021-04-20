В церковь, в музей или в отель: Словакия сняла некоторые карантинные ограничения
С 19 апреля 2021 года Словакия ослабила карантин. Некоторым заведениям из сферы услуг правительство разрешило возобновить работу, а граждане могут выезжать за пределы своего района. Рассказываем, что еще позволили в стране.
Источник:Укринформ
Несмотря на то, что много заведений начали работать в обычном режиме, правило соблюдение дистанции в помещениях остается в силе. Безопасной считается расстояние между людьми в 1,5 метра.
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Возобновили работу
С 19 апреля 2021 года Словакия позволила работать всем магазинам и торговым центрам при условии соблюдения ими рекомендуемых мер безопасности.
Вернулись к работе и учреждения культуры: музеи, выставки, картинные галереи, театры и тому подобное. Жители страны отныне также могут посещать зоопарки, ботанические сады и храмы. Автошколам тоже разрешено вернуть обучения.
Возобновляют работу все предприятия сферы спорта: фитнес-залы, спортивные кружки и студии, бассейны и тому подобное.
Гостиницы и другие заведения размещения могут принимать гостей, но заказывать еду постояльцы должны в номер.
Комендантский час продолжает действовать с 20:00 до 01:00.
19 апреля 2021 года в Словакии возобновили работу храмы и учреждения культуры / Фото Unsplash
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