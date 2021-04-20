С 19 апреля 2021 года Словакия ослабила карантин. Некоторым заведениям из сферы услуг правительство разрешило возобновить работу, а граждане могут выезжать за пределы своего района. Рассказываем, что еще позволили в стране.

Несмотря на то, что много заведений начали работать в обычном режиме, правило соблюдение дистанции в помещениях остается в силе. Безопасной считается расстояние между людьми в 1,5 метра.

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Возобновили работу

С 19 апреля 2021 года Словакия позволила работать всем магазинам и торговым центрам при условии соблюдения ими рекомендуемых мер безопасности.

Вернулись к работе и учреждения культуры: музеи, выставки, картинные галереи, театры и тому подобное. Жители страны отныне также могут посещать зоопарки, ботанические сады и храмы . Автошколам тоже разрешено вернуть обучения.

Возобновляют работу все предприятия сферы спорта: фитнес-залы, спортивные кружки и студии, бассейны и тому подобное.

Гостиницы и другие заведения размещения могут принимать гостей, но заказывать еду постояльц ы должн ы в номер.

Комендантский час продолжает действовать с 20:00 до 01:00 .

Для доступа к открытым заведениям нужно будет показать отрицательный результат теста на COVID-19, сделан не позднее, чем неделю назад. Тест не будут требовать от тех, кто недавно переболел, а также от вакцинированных людей.