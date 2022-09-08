Так, крім Укрпошти, яка випустила вже не одну патріотичну марку на воєнну тематику, наш філателістичний фронт підтримали понад 10 країн світу. Загалом налічується майже 50 марок, випущених в підтримку України на тлі російсько-української війни.

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Словаччина випустила марку на підтримку України

Свою солідарність з українським народом висловила і Slovenská pošta.

Від 24 лютого Словаччина прийняла майже 100 тисяч українських біженців, тож жителі країни точно знають про наш біль та тугу за домом. Саме це і зобразили на новій марці національного поштового оператора Словаччини.

Придбати марку можна буде за 0,75 євро з 16 вересня у відділеннях Slovenská pošta.



Марка пошти Словаччини в знак солідарності з Україною / Фото фейсбук Укрпошти