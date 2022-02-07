Словаччина, Україна, Росія: які країни подобаються жителям Чехії, а які вони недолюблюють

Центр вивчення суспільної думки Чехії провів опитування серед жителів республіки. У чехів запитали, які країни їм симпатизують найбільше, а які вони навпаки – недолюблюють.

Загалом в опитуванні взяли участь 874 громадянина Чехії у віці від 15 років. Респондентів попросили дати оцінку від одного до п'яти 13 обраним країнам, де 1 – держава їм дуже подобається, а 5 – взагалі не подобається.

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Які країни до вподоби чехам

Опитування показало, що найтепліші відносини у чехів зі Словаччиною – вона лідирує у рейтингу з великим відривом від інших країн уже декілька років поспіль. Близько 88% респондентів висловили симпатію сусідній республіці, поставивши оцінку 1 або 2.

Другу сходинку посіла Австрія – сума позитивних оцінок склала 80% усіх відповідей. Чехам також здебільшого подобаються:

Угорщина;

Польща;

Німеччина;

США.

Здебільшого позитивно жителі Чехії ставляться до України – індекс виявився вище нейтрального. Схожі показники отримав також Ізраїль. При цьому переважну антипатію чехи висловили до таких країн:

Туреччина;

Росія ;

; Китай.

Останні три країни отримали загальний індекс менше від нейтрального – від 3 і нижче.