Слідом за спекою відпочинок у Європі псують люті зливи

Зокрема, потужні зливи обрушилися на Австрію, Іспанію, Італію та Францію, також штормове попередження було випущено для деяких частин Греції.

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Руйнівна морська катастрофа сталася біля узбережжя Сицилії, де розкішний вітрильник з туристами перекинувся і затонув через складні погодні умови, включаючи рідкісні водяні торнадо. За даними місцевої влади, тіло однієї людини було знайдено, тоді як 6 інших вважаються зниклими безвісти. Наразі рятувальникам вдалося врятувати 15 осіб, але пошуково-рятувальна операція триває.

Сильні зливи наприкінці минулого тижня принесли хаос і на іспанські Балеарські острови, спричинивши масштабну повінь, яка призвела до евакуації людей і порушила авіасполучення. Дороги були затоплені, що змусило авіакомпанії скасувати рейси і залишило багатьох людей у скрутному становищі.

У відповідь на надзвичайну ситуацію на Майорці були розгорнуті військові підрозділи для допомоги в ліквідації наслідків стихії. Попри те, що найгірші погодні умови вже минули, влада закликає туристів залишатися пильними і вживати необхідних заходів для безпеки.

Тим часом Національна метеорологічна служба Греції попередила про шторми та грози з блискавками 19 – 20 серпня в західній, центральній та північній частинах Греції, зокрема, на Іонічних островах.

Дісталося і столиці Польщі. Після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева. Вода затопила, зокрема, проїжджі частини швидкісних автомагістралей. Траса S8 від вулиці Полчинської в напрямку Білостока, а також від Марека в напрямку Познані була закрита для руху.

Також через нічну зливу затримуються поїзди Мазовецької залізниці, зокрема, на лініях Варшава-Демблін та Варшава-Кутно. Вода потрапила і в тунель під коліями в Прушкуві.

Потужна штормова система принесла сильні дощі і в альпійські регіони Австрії на вихідних, залишивши по собі сліди руйнувань і дезорганізації. Особливо сильно постраждала столиця країни Відень, де кілька районів опинилися під водою. Особливо постраждали автомобільні дороги та залізничне сполучення