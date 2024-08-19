Офіційна інспекція з використанням вертольотів підтвердила, що у серпні відбувся прорив льодовикового озера Тьянбо. Це спричинило справжнє стихійне лихо. Вода несла схилами Гімалаїв багно та гравій.

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Населений пункт Тхаме просто змило

Повідомляють, що внаслідок прориву берегів були спустошені два з п'яти невеликих озер над селом Тхаме. Воно розташоване поблизу Евересту. Наголошують, що ці озера й раніше класифікували як потенційно небезпечні. Наразі рівень загрози залишається дуже високим ще через дві водойми. Прориви можуть відбутися у будь-який момент. Наразі відносно безпечним вважають лише одне з озер.

Повінь забрала село Тхаме. Зокрема, повністю зруйновані школа, поліклініка та десятки будівель. Наголошують: навіть ті будинки, які залишилися на поверхні, – непридатні для мешкання.

Село Тхаме змила повінь: дивіться відео

На щастя, повідомлень про постраждалих наразі не було. На допомогу місцевим мешканцям вирушили поліцейські та військові. За безпековою ситуацією у районі ретельно стежать.